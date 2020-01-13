***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 20.000 765.200 29,32 0,28Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 500.000 1.845.000 70,68 0,66Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 520.000 2.610.200 100 0,94B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFAKYB62011 2.000.000 2.009.857,8 3,61 0,72- TRSARCL72112 4.500.000 4.650.018,3 8,34 1,67- TRSASLN62118 2.000.000 2.036.949,6 3,65 0,73- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.848.273,12 3,32 0,66- TRSBOLU12115 3.000.000 3.139.540,5 5,63 1,13- TRSBOLU72119 5.000.000 5.011.436 8,99 1,8- TRSDEVA52119 2.490.000 2.565.002,04 4,6 0,92- TRSERGL52117 3.000.000 3.069.663 5,51 1,1- TRSTHALE2716 1.000.000 1.005.481,2 1,8 0,36- TRSHEKT32123 500.000 506.486,8 0,91 0,18- TRSISGY12113 1.430.000 1.484.666,76 2,66 0,53- TRSKFTF62113 900.000 915.011,37 1,64 0,33- TRSKCTF62110 1.900.000 1.919.462,27 3,44 0,69- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.027.547,69 1,85 0,38- TRSOPAS22129 1.400.000 1.439.844,56 2,58 0,53- TRSRNSH22023 500.000 511.208,95 0,93 0,18- TRSTPRS12115 6.250.000 6.473.603,13 11,61 2,33- TRSTPRS22114 3.800.000 3.960.939,5 7,1 1,42- TRSVKFB92719 600.000 607.063,86 1,09 0,22- TRSYKBK62914 5.000.000 5.020.211 9 1,81- TRSYDAT32212 2.500.000 2.526.239 4,53 0,91- TRFTCZB32018 3.950.000 4.021.096,05 7,21 1,45Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 54.540.000 55.749.602,49 100 20,05B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 54.540.000 55.749.602,49 100 20,05C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 28.02.2020 F_XU0300220 1.500 146,48VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.04.2020 F_XU0300420 250 146,68VIOP KISA POZİSYONLAR 28.02.2020 F_USDTRY0220 4.719 5,94GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- US900123BZ27 2.000.000 12.572.279,98 28,91 4,52- XS1390320981 3.200.000 19.412.109,54 44,64 6,99- XS1571399754 1.000.000 6.133.818,86 14,11 2,21- XS1605397394 900.000 5.365.140,34 12,34 1,93GRUP TOPLAMI- 7.100.000 43.483.348,71 100 15,64E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 13.01.2020