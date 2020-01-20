ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,88
|64.296.731
|% 20,00
|RYGYO
|7,57
|30.620.704
|% 19,97
|ISGSY
|4,87
|237.906.433
|% 19,95
|RYSAS
|8,85
|42.606.314
|% 19,92
|HUBVC
|29,74
|34.449.092
|% 17,18
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6665
|7,7049
|% 0,33
|Frank
|6,0808
|6,1174
|% 0,34
|Riyal
|1,5720
|1,5798
|% 0,46
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|3,83
|Altın Gr.
|297
|297
|2,03
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|Yarım
|945
|969
|6,59
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,09
|0,04
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|B. Petrol
|65,33
|65,33
|0,48
Seans Raporu
- 17:57XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1192, 5 artarak (% 0.81 ) 148, 421
- 17:57XU100 Endeks 122, 486 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 10, 273.00 milyon TL de
- 17:57PSDTC Yüzde 6.07 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 480, 749 adet işlem
- 17:57PSDTC Yüzde 6.07 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 480, 749 adet işlem
- 17:56KUYAS Yüzde 4.22 oranında artışla 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 146, 123 adet işlem