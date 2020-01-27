***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
27.01.2020 17:28
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 20.000 907.600 24,09 0,32
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 500.000 2.860.000 75,91 1,02
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 520.000 3.767.600 100 1,34
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKYB62011 2.000.000 2.018.012,2 3,64 0,72
- TRSARCL72112 4.500.000 4.497.236,1 8,11 1,6
- TRSASLN62118 2.000.000 2.045.547,8 3,69 0,73
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.858.371,12 3,35 0,66
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.022.569,9 5,45 1,07
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.033.875 9,08 1,79
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.580.284,66 4,65 0,92
- TRSERGL52117 3.000.000 3.084.844,2 5,56 1,1
- TRSTHALE2716 1.000.000 998.125 1,8 0,35
- TRSHEKT32123 500.000 509.253,15 0,92 0,18
- TRSISGY12113 1.430.000 1.494.493 2,69 0,53
- TRSKFTF62113 900.000 919.634,04 1,66 0,33
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.929.192,17 3,48 0,69
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.032.728,89 1,86 0,37
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.447.139,54 2,61 0,51
- TRSRNSH22023 500.000 514.030,55 0,93 0,18
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.262.125 11,29 2,24
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.946.010,06 7,12 1,4
- TRSVKFB92719 600.000 646.816,62 1,17 0,23
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.043.065 9,09 1,79
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.540.428,5 4,58 0,9
- TRFTCZB32018 3.950.000 4.033.517,22 7,27 1,43
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 54.540.000 55.457.299,72 100 19,72
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 54.540.000 55.457.299,72 100 19,72
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP UZUN POZİSYONLAR 28/02/2020 F_XU0300220 1.000 148,5
VİOP UZUN POZİSYONLAR 30/04/2020 F_XU0300420 250 148,88
VİOP KISA POZİSYONLAR 28/02/2020 F_USDTRY0220 7.219 5,98
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- USM8931TAA71 200.000 1.251.723,16 2,17 0,44
- US900123BZ27 2.000.000 12.920.528,43 22,39 4,59
- XS1345632811 200.000 1.243.962,7 2,16 0,44
- XS1079527211 500.000 3.037.465,88 5,26 1,08
- XS1390320981 3.200.000 19.844.120,47 34,39 7,05
- XS1508914691 200.000 1.232.225,99 2,14 0,44
- XS1571399754 1.000.000 6.263.322,64 10,86 2,23
- XS1223394914 1.050.000 6.404.902,17 11,1 2,28
- XS1605397394 900.000 5.500.486,44 9,53 1,96
GRUP TOPLAMI
- 9.250.000 57.698.737,88 100 20,51
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 27/01/2020 230.000 230.191,88 0,14 0,0818
Ters Repo 27/01/2020 449.405 500.440,14 0,3045 0,1779
Ters Repo 27/01/2020 449.405 500.440,14 0,3045 0,1779
Ters Repo 27/01/2020 897.590 1.000.881,1 0,6089 0,3558
Ters Repo 27/01/2020 3.141.555 3.503.083,84 2,1312 1,2453
Ters Repo 27/01/2020 1.795.175 2.001.762,19 1,2178 0,7116
Ters Repo 27/01/2020 18.425.975 20.017.605,48 12,1785 7,1163
Ters Repo 27/01/2020 1.463.835 1.501.320,41 0,9134 0,5337
Ters Repo 27/01/2020 19.304.295 18.516.285,07 11,265 6,5826
Ters Repo 27/01/2020 20.635.830 19.016.740,82 11,5695 6,7605
Ters Repo 27/01/2020 12.271.225 12.511.003,42 7,6115 4,4477
Ters Repo 27/01/2020 18.924.455 19.517.165,34 11,874 6,9384
Ters Repo 27/01/2020 18.924.455 19.517.165,34 11,874 6,9384
Ters Repo 27/01/2020 7.325.015 7.506.602,05 4,5669 2,6686
Ters Repo 27/01/2020 5.286.510 5.504.841,51 3,3491 1,957
Ters Repo 27/01/2020 14.161.700 14.512.763,97 8,8293 5,1593
Katılma Belgesi TI1 14.958 4.055.393,02 2,4672 1,4417
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.594.730 4,0121 2,3444
Viop Nakit Teminat 7.861.182,12 7.861.182,12 4,7826 2,7947
GRUP TOPLAMI
- 164.369.597,84 100 58,4336
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 281.293.235,44
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
281.293.235,44 % 100 % 100,28
B. HAZIR DEĞERLER
79.808,06 % 100 % 0,03
a) Kasa
b) Bankalar
79.808,06 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
91.681,69 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
91.681,69 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
724.044,87 % 100 % 0,26
D. BORÇLAR (-)
-1.682.984,87 % 100 -% 0,6
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.682.984,87 % 100 -% 0,6
NET VARLIK DEĞERİ
280.505.785,19
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,75
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
24/01/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814623
BIST