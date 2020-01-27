***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 20.000 907.600 24,09 0,32Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 500.000 2.860.000 75,91 1,02Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 520.000 3.767.600 100 1,34B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFAKYB62011 2.000.000 2.018.012,2 3,64 0,72- TRSARCL72112 4.500.000 4.497.236,1 8,11 1,6- TRSASLN62118 2.000.000 2.045.547,8 3,69 0,73- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.858.371,12 3,35 0,66- TRSBOLU12115 3.000.000 3.022.569,9 5,45 1,07- TRSBOLU72119 5.000.000 5.033.875 9,08 1,79- TRSDEVA52119 2.490.000 2.580.284,66 4,65 0,92- TRSERGL52117 3.000.000 3.084.844,2 5,56 1,1- TRSTHALE2716 1.000.000 998.125 1,8 0,35- TRSHEKT32123 500.000 509.253,15 0,92 0,18- TRSISGY12113 1.430.000 1.494.493 2,69 0,53- TRSKFTF62113 900.000 919.634,04 1,66 0,33- TRSKCTF62110 1.900.000 1.929.192,17 3,48 0,69- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.032.728,89 1,86 0,37- TRSOPAS22129 1.400.000 1.447.139,54 2,61 0,51- TRSRNSH22023 500.000 514.030,55 0,93 0,18- TRSTPRS12115 6.250.000 6.262.125 11,29 2,24- TRSTPRS22114 3.800.000 3.946.010,06 7,12 1,4- TRSVKFB92719 600.000 646.816,62 1,17 0,23- TRSYKBK62914 5.000.000 5.043.065 9,09 1,79- TRSYDAT32212 2.500.000 2.540.428,5 4,58 0,9- TRFTCZB32018 3.950.000 4.033.517,22 7,27 1,43Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 54.540.000 55.457.299,72 100 19,72B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 54.540.000 55.457.299,72 100 19,72C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVİOP UZUN POZİSYONLAR 28/02/2020 F_XU0300220 1.000 148,5VİOP UZUN POZİSYONLAR 30/04/2020 F_XU0300420 250 148,88VİOP KISA POZİSYONLAR 28/02/2020 F_USDTRY0220 7.219 5,98GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- USM8931TAA71 200.000 1.251.723,16 2,17 0,44- US900123BZ27 2.000.000 12.920.528,43 22,39 4,59- XS1345632811 200.000 1.243.962,7 2,16 0,44- XS1079527211 500.000 3.037.465,88 5,26 1,08- XS1390320981 3.200.000 19.844.120,47 34,39 7,05- XS1508914691 200.000 1.232.225,99 2,14 0,44- XS1571399754 1.000.000 6.263.322,64 10,86 2,23- XS1223394914 1.050.000 6.404.902,17 11,1 2,28- XS1605397394 900.000 5.500.486,44 9,53 1,96GRUP TOPLAMI- 9.250.000 57.698.737,88 100 20,51E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 27/01/2020 230.000 230.191,88 0,14 0,0818Ters Repo 27/01/2020 449.405 500.440,14 0,3045 0,1779Ters Repo 27/01/2020 449.405 500.440,14 0,3045 0,1779Ters Repo 27/01/2020 897.590 1.000.881,1 0,6089 0,3558Ters Repo 27/01/2020 3.141.555 3.503.083,84 2,1312 1,2453Ters Repo 27/01/2020 1.795.175 2.001.762,19 1,2178 0,7116Ters Repo 27/01/2020 18.425.975 20.017.605,48 12,1785 7,1163Ters Repo 27/01/2020 1.463.835 1.501.320,41 0,9134 0,5337Ters Repo 27/01/2020 19.304.295 18.516.285,07 11,265 6,5826Ters Repo 27/01/2020 20.635.830 19.016.740,82 11,5695 6,7605Ters Repo 27/01/2020 12.271.225 12.511.003,42 7,6115 4,4477Ters Repo 27/01/2020 18.924.455 19.517.165,34 11,874 6,9384Ters Repo 27/01/2020 18.924.455 19.517.165,34 11,874 6,9384Ters Repo 27/01/2020 7.325.015 7.506.602,05 4,5669 2,6686Ters Repo 27/01/2020 5.286.510 5.504.841,51 3,3491 1,957Ters Repo 27/01/2020 14.161.700 14.512.763,97 8,8293 5,1593Katılma Belgesi TI1 14.958 4.055.393,02 2,4672 1,4417Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.594.730 4,0121 2,3444Viop Nakit Teminat 7.861.182,12 7.861.182,12 4,7826 2,7947GRUP TOPLAMI- 164.369.597,84 100 58,4336ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 281.293.235,44İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ281.293.235,44 % 100 % 100,28B. HAZIR DEĞERLER79.808,06 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar79.808,06 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)91.681,69 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar91.681,69 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)724.044,87 % 100 % 0,26D. BORÇLAR (-)-1.682.984,87 % 100 -% 0,6a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.682.984,87 % 100 -% 0,6NET VARLIK DEĞERİ280.505.785,19Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,75İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama24/01/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814623BIST