***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi
27.12.2019 19:01
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27 Aralık 2019 tarihli toplantısında
1- 2020 yılı için eşik değerin 3 ay vadeli Türk Lirası Referans Satış Faiz Oranı (TRLIBOR) olarak belirlenmesine,
2- Bu kapsamda 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yatırım stratejisi bant aralıklarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
% 0 - % 100 Özel Sektör Borçlanma Araçları
% 0 - % 100 Ters Repo
% 0 - % 80 Eurobond
% 0 - % 70 Paylar
% 0 - % 50 Devlet İç Borçlanma Senetleri
% 0 - % 20 Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri
% 0 - % 20 Yatırım Fonu
% 0 - % 20 Yabancı Paylar
% 0 - % 10 Kıymetli Madenler ve Kıymetli Madenlere dayalı Sermaye Piyasası Araçları
% 0 - % 10 Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları
(*) Portföye, mevzuatta yer alan açık pozisyon sınırlamasına uyulmak kaydıyla yatırım stratejisine uygun olacak şekilde borsada ve/veya borsa dışında işlem gören türev araçlar dahil edilebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805667
BIST
18:05113.684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 30,59
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
18:055,9595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0274
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9611
En Düşük
5,9292
18:056,6643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0716
|Açılış
|: 6,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6653
En Düşük
6,5741
18:05289,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,58
|Açılış
|: 289,90
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
290,31
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|15.035.165
|% 14,99
|
|INFO
|6,99
|253.355
|% 14,97
|
|ISGYO
|1,54
|457.023.789
|% 13,24
|
|HDFGS
|2,49
|127.001.349
|% 12,16
|
|CMBTN
|42,10
|4.614.822
|% 11,20
|
|FMIZP
|45,52
|37.441.268
|% -15,07
|
|QNBFB
|36,76
|88.382.179
|% -14,99
|
|SMART
|10,08
|205.284.250
|% -11,19
|
|KSTUR
|23,06
|28.238
|% -9,57
|
|EGCYO
|0,38
|225.829
|% -9,52
|
|ALBRK
|1,52
|1.115.002.254
|% 5,56
|
|ISFIN
|3,96
|827.621.432
|% 0,25
|
|THYAO
|13,95
|575.805.794
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,54
|457.023.789
|% 13,24
|
|TKFEN
|19,20
|340.523.722
|% 1,05
|
|ALBRK
|1,52
|1.115.002.254
|% 5,56
|
|ISGYO
|1,54
|457.023.789
|% 13,24
|
|ISFIN
|3,96
|827.621.432
|% 0,25
|
|IHLAS
|0,87
|137.314.276
|% 2,35
|
|KRDMD
|2,62
|340.139.355
|% 3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7766
|7,8156
|% 1,11
|
|Frank
|6,0937
|6,1304
|% 1,22
|
|Riyal
|1,5830
|1,5910
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.513
|1,51
|
|Altın Gr.
|290
|290
|1,64
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|0,25
|
Seans Raporu
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17:59TIRE
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 97 artarak (% 0.05 ) 137, 778
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17:56XU100
Endeks 113, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 7, 678.00 milyon TL de