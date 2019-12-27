***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKarşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya DeğiştirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27 Aralık 2019 tarihli toplantısında1- 2020 yılı için eşik değerin 3 ay vadeli Türk Lirası Referans Satış Faiz Oranı (TRLIBOR) olarak belirlenmesine,2- Bu kapsamda 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yatırım stratejisi bant aralıklarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,% 0 - % 100 Özel Sektör Borçlanma Araçları% 0 - % 100 Ters Repo% 0 - % 80 Eurobond% 0 - % 70 Paylar% 0 - % 50 Devlet İç Borçlanma Senetleri% 0 - % 20 Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri% 0 - % 20 Yatırım Fonu% 0 - % 20 Yabancı Paylar% 0 - % 10 Kıymetli Madenler ve Kıymetli Madenlere dayalı Sermaye Piyasası Araçları% 0 - % 10 Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları(*) Portföye, mevzuatta yer alan açık pozisyon sınırlamasına uyulmak kaydıyla yatırım stratejisine uygun olacak şekilde borsada ve/veya borsa dışında işlem gören türev araçlar dahil edilebilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805667BIST