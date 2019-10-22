***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye artırımı ile ilgili olarak hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulunun onayına sunulan İzahname ekte PDF dosya olarak verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794274BIST