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***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.10.2019 18:30
GÜNCEL HABERLER

***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ITTFH

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.10.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 126.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 252.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 8.820.000 8.820.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 Nâma
B Grubu, ADESE, TREADSE00015 117.180.000 117.180.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ADESE, TREADSE00015 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 126.000.000 126.000.000,000 100,00000

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak,
Şirketimiz finansal yapısını güçlendirilmesi amacıyla
1) Şirketimizin 500.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 126.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin,
tamamı nakit karşılığı ve %100 oranında olmak üzere 126.000.000.-TL artışla 252.000.000.-TL'ye artırılmasına
2) Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına
3) Artırılan 126.000.000-TL'lik sermayeyi temsil edecek payların %7'lik kısmının 1,00- TL nominal bedelli A grubu nama yazılı, %93'lük kısmının 1,00-TL nominal bedelli B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine
4) Şirketimizin nakit olarak artırılan 126.000.000.-TL tutarında sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının beher pay için 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakkı karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine
5)Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa birincil piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2(iki) işgünü süreyle satılmasına,
6)Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş.birincil piyasada satılmasını takiben kalan paylar olması halinde, bu payların iptaline ve sermayenin bu şekilde tescil edilmesine
7)Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme esasları çerçevesinde kullandırılmasına
8) Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvurularının yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ,Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılmasına
Oybirliği ile karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793840


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