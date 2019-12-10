***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar10.12.2019 tarihinde şirketimizinelinde bulunan Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş.payları ile ilgili olarak 1,85-1,92 fiyat aralığından 6.550.000 adetpay satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemlerle birlikte şirketimizinAdese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş.sermayesindeki payı 10.12.2019tarihi itibariyle %7 kalmıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)10/12/2019 700.000 700.000 15.370.000 14.670.000 % 12,2 % 55,66 % 11,64 % 55,3810/12/2019 1.000.000 1.000.000 14.670.000 13.670.000 % 11,64 % 55,38 % 10,85 % 54,9710/12/2019 1.850.000 1.850.000 13.670.000 11.820.000 % 10,85 % 54,97 % 9,38 % 54,5310/12/2019 2.222.451 2.222.451 11.820.000 9.597.549 % 9,38 % 54,53 % 7,62 % 53,3410/12/2019 764.697 764.697 9.597.549 8.832.852 % 7,62 % 53,34 % 7,01 % 53,0410/12/2019 12.852 12.852 8.832.852 8.820.000 % 7,01 % 53,04 % 7 % 53,03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802861BIST