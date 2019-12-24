***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2019 11:10
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804926
BIST
11:31113.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.064,38
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.282
En Düşük
112.783
11:315,9482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
11:316,6043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
11:31285,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,89
|Açılış
|: 285,10
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,38
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|4,60
|1.150
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.230.730
|% 14,99
|
|SANEL
|4,65
|60
|% 14,81
|
|ISBTR
|25.200,20
|151.201
|% 14,55
|
|FONET
|8,06
|27.610.832
|% 14,00
|
|BMELK
|1,27
|33.238
|% -9,93
|
|ITTFH
|4,08
|30.834.312
|% -9,33
|
|UZERB
|2,51
|21.797
|% -7,72
|
|MTRYO
|6,90
|24.679
|% -6,76
|
|HALKS
|1,83
|8.198
|% -6,15
|
|THYAO
|13,93
|288.838.488
|% 1,09
|
|ISCTR
|6,26
|211.873.294
|% 1,13
|
|IPEKE
|8,20
|210.635.537
|% 4,33
|
|PETKM
|3,74
|206.744.254
|% 0,54
|
|SISE
|5,34
|177.236.892
|% 1,52
|
|ZOREN
|1,80
|157.223.896
|% 2,86
|
|IHLGM
|1,12
|86.348.636
|% -0,88
|
|ALBRK
|1,50
|90.307.249
|% -1,32
|
|IEYHO
|0,64
|34.936.121
|% 8,47
|
|PETKM
|3,74
|206.744.254
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6692
|7,7076
|% -0,10
|
|Frank
|6,0310
|6,0673
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5807
|1,5887
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|5,04
|
|Altın Gr.
|285
|285
|1,05
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,62
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|66,50
|66,50
|0,11
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