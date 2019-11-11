ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.758.197
|% 19,94
|ISBTR
|22.310,00
|816.392
|% 15,00
|OLMIP
|4,92
|8.353.905
|% 14,95
|KFEIN
|8,43
|134.423.268
|% 13,00
|DGATE
|7,06
|116.529.354
|% 12,42
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3992
|7,4363
|% 0,73
|Frank
|5,7918
|5,8267
|% 0,67
|Riyal
|1,5350
|1,5427
|% 0,18
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|0,11
|Altın Gr.
|270
|270
|0,00
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|Yarım
|867
|890
|1,79
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,88
|0,00
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|B. Petrol
|62,16
|62,16
|-0,35
Seans Raporu
- 17:59NATEN Yüzde 5.60 oranında artışla 11.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 255, 147 adet işlem
- 17:58ULAS Yüzde 5.70 oranında artışla 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 014, 208 adet işlem
- 17:57XU100 Endeks 103, 267 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 7, 258.00 milyon TL de
- 17:56SANKO Yüzde 8.41 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 902, 188 adet işlem
- 17:54GOZDE Yüzde 4.70 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 606 adet işlem