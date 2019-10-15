***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
15.10.2019 11:37
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Mehmet AKDERE,Tayfun Bora KUMRU
Yönetim kurulu başkanının adı
Mehmet AKDERE
İcra başkanı / genel müdürün adı
Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793276
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