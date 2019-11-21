***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Finans Direktörü olarak görev yapan Halil Kaya21.11.2019 tarihi itibari ile görevinden ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799983BIST