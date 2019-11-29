***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarToplanan yönetim kurulumuz,Mehmet AKDERE ve Süleyman Yasir ZORLU'nun yönetim kurulu üyeliğinden istifalarının kabulune,görev dönemine ilişkin olarak, şirket faaliyetlerinden dolayı şirkete, diğer yönetim kurulu üyelerine, kamuya ve ticari taraflara karşı şahsi sorumluluğunun kalmadığına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801061BIST