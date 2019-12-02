***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2019 19:18
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Toplanan yönetim kurulumuz,boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK' nun 363' üncü maddesi uyarınca, görev sürelerini tamamlamak üzere yapılan bu atamaların yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak koşuluyla yönetim kurulu üyesi olarak Emin CANACANKATAN ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Süleyman KILIÇ'ın atanmalarına karar vermiştir.Yeni oluşan yönetim kurulunun görev dağılımı aşağıdaki gibidir
Yönetim Kurulu Başkanı : TAYFUN BORA KUMRU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : YAVUZ ARIYAN
Yönetim Kurulu Üyesi : ÖZER KARALAR
Yönetim Kurulu Üyesi : EMİN CANACANKATAN
Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi : HASAN CUMHUR BAYKAL
Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi : SÜLEYMAN KILIÇ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801389
BIST
18:05108.004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.100,62
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
108.210
En Düşük
107.318
18:055,7415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0075
|Açılış
|: 5,7440
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|Önceki Kapanış
|: 5,7480
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5,7643
En Düşük
5,7320
18:056,3662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0302
|Açılış
|: 6,3400
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|Önceki Kapanış
|: 6,3300
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6,3719
En Düşük
6,3225
18:05270,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,03
|Açılış
|: 270,08
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|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|SANKO
|8,28
|42.326.341
|% 18,79
|
|SMART
|7,10
|160.444.015
|% 16,78
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|KLNMA
|53,20
|5.026.432
|% 14,51
|
|HUBVC
|11,74
|6.217.066
|% -14,99
|
|SNGYO
|0,80
|41.055.645
|% -11,11
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|ARTI
|0,84
|57.469
|% -3,45
|
|TKURU
|7,73
|82.568
|% -3,37
|
|THYAO
|13,89
|1.475.623.696
|% 1,68
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|ASELS
|18,79
|335.802.390
|% 0,64
|
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|IHLAS
|0,80
|130.893.505
|% 2,56
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4114
|7,4486
|% -0,03
|
|Frank
|5,7678
|5,8025
|% 0,73
|
|Riyal
|1,5265
|1,5342
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|-3,33
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-7,91
|
|Yarım
|860
|883
|-3,83
|
|Çeyrek
|432
|441
|-1,91
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,94
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|60,95
|60,95
|0,46
|
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