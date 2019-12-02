***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarToplanan yönetim kurulumuz,boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK' nun 363' üncü maddesi uyarınca, görev sürelerini tamamlamak üzere yapılan bu atamaların yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak koşuluyla yönetim kurulu üyesi olarak Emin CANACANKATAN ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Süleyman KILIÇ'ın atanmalarına karar vermiştir.Yeni oluşan yönetim kurulunun görev dağılımı aşağıdaki gibidirYönetim Kurulu Başkanı : TAYFUN BORA KUMRUYönetim Kurulu Başkan Vekili : YAVUZ ARIYANYönetim Kurulu Üyesi : ÖZER KARALARYönetim Kurulu Üyesi : EMİN CANACANKATANBağımsız Yönetim kurulu Üyesi : HASAN CUMHUR BAYKALBağımsız Yönetim kurulu Üyesi : SÜLEYMAN KILIÇhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801389BIST