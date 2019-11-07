***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.11.2019 19:03
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
07.11.2019 tarihinde Grup şirketlerimizden
İmaş Makine Sanayi A.Ş. 'nin yönetim kurulu kararıyla, şirketimiz(İttifak Holding A.Ş.)
payları ile ilgili olarak 3,80-3,81 fiyat aralığından 650.000 adet
pay satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemlerle birlikte grup şirketimiz
İmaş Makine Sanayi A.Ş. 'nin
İttifak Holding A.Ş.
sermayesindeki payı 07.11
.2019 tarihi itibariyle %1,53 olmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
07/11/2019 197.863 197.863 2.025.000 1.827.137 % 2,25 % 0,94 % 2,03 % 0,85
07/11/2019 452.137 452.137 1.827.137 1.375.000 % 2,03 % 0,85 % 1,53 % 0,64
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797356
BIST