***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar07.11.2019 tarihinde Grup şirketlerimizdenİmaş Makine Sanayi A.Ş. 'nin yönetim kurulu kararıyla, şirketimiz(İttifak Holding A.Ş.)payları ile ilgili olarak 3,80-3,81 fiyat aralığından 650.000 adetpay satış işlemi gerçekleştirilmiştir.Bu işlemlerle birlikte grup şirketimizİmaş Makine Sanayi A.Ş. 'ninİttifak Holding A.Ş.sermayesindeki payı 07.11.2019 tarihi itibariyle %1,53 olmuştur.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)07/11/2019 197.863 197.863 2.025.000 1.827.137 % 2,25 % 0,94 % 2,03 % 0,8507/11/2019 452.137 452.137 1.827.137 1.375.000 % 2,03 % 0,85 % 1,53 % 0,64http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797356BIST