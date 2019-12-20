***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar20.12.2019 tarihinde Grup şirketlerimizdenSeha İnşaat A.Ş. 'nin yönetim kurulu kararıyla, şirketimiz (İttifak Holding A.Ş.) payları ile ilgili olarak 4,15 fiyattan 188.613 adetve şirketimiz tarafından 4,18-4,20 fiyat aralığından 1.606.549 adetpay alış işlemi gerçekleştirilmiştir.Bu işlemlerle birlikte grup şirketimiz Sehaİnşaat A.Ş.'ninİttifak Holding A.Ş.sermayesindeki payı%0,21 ve şirketimizin işlem sonucu pay oranı %2 olmuştur.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)20/12/2019 188.613 188.613 0 188.613 % 0 % 0,21 % 0,0920/12/2019 750.000 750.000 200.868 950.868 % 0,22 % 0,09 % 1,06 % 0,4420/12/2019 500.000 500.000 950.868 1.450.868 % 1,06 % 0,44 % 1,61 % 0,6720/12/2019 356.549 356.549 1.450.868 1.807.417 % 1,61 % 0,67 % 2 % 0,84http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804691BIST