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***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.01.2020 10:22
GÜNCEL HABERLER



***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAYFUN BORA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 15.05.2019 Yönetim Kurulıu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
YAVUZ ARIYAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 12.09.2019 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
ÖZER KARALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 15.05.2019 Bağımsız Üye Değil
EMİN CANACANKATAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.12.2019 Bağımsız Üye Değil
HASAN CUMHUR BAYKAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.05.2019 Bağımsız Üye
SÜLEYMAN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.12.2019 Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808787


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Frank 6,1279 6,1648 % 0,03  
Riyal 1,5876 1,5955 % 0,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.580 1.580 8,46  
Altın Gr. 303 303 1,60  
Cumhuriyet 2.018 2.048 20,00  
Tam 2.006 2.056 17,17  
Yarım 969 994 8,31  
Çeyrek 486 497 4,16  
Gümüş.Ons 18,38 18,41 0,02  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,00  
B. Petrol 68,59 68,59 0,32  
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