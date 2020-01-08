***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTAYFUN BORA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 15.05.2019 Yönetim Kurulıu Başkan Vekili Bağımsız Üye DeğilYAVUZ ARIYAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 12.09.2019 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilÖZER KARALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 15.05.2019 Bağımsız Üye DeğilEMİN CANACANKATAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.12.2019 Bağımsız Üye DeğilHASAN CUMHUR BAYKAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.05.2019 Bağımsız ÜyeSÜLEYMAN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.12.2019 Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808787BIST