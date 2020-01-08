***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.01.2020 10:22
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAYFUN BORA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 15.05.2019 Yönetim Kurulıu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
YAVUZ ARIYAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 12.09.2019 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
ÖZER KARALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 15.05.2019 Bağımsız Üye Değil
EMİN CANACANKATAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.12.2019 Bağımsız Üye Değil
HASAN CUMHUR BAYKAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.05.2019 Bağımsız Üye
SÜLEYMAN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.12.2019 Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808787
BIST
12:05112.251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -348,58
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.253
En Düşük
110.746
12:055,9745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9605
12:056,6484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,6470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6454
12:05303,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,60
|Açılış
|: 303,49
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|HUBVC
|18,76
|52.300.901
|% 10,42
|
|TIRE
|5,54
|130.103.698
|% 10,14
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|BURVA
|12,64
|4.225.801
|% 8,68
|
|CRDFA
|2,46
|300.005
|% -14,88
|
|IHGZT
|4,73
|46.010
|% -14,00
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|IHEVA
|2,50
|31.274
|% -10,71
|
|THYAO
|13,39
|936.892.389
|% -1,18
|
|ASELS
|22,32
|415.124.115
|% -0,36
|
|PETKM
|3,67
|274.415.100
|% -0,81
|
|HALKB
|6,10
|262.652.548
|% 0,99
|
|GARAN
|10,83
|232.049.223
|% 1,88
|
|ALBRK
|1,60
|167.578.391
|% 0,00
|
|PETKM
|3,67
|274.415.100
|% -0,81
|
|THYAO
|13,39
|936.892.389
|% -1,18
|
|KRDMD
|2,58
|146.468.862
|% -1,53
|
|IHLAS
|0,77
|41.765.034
|% -6,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8375
|7,8768
|% 0,33
|
|Frank
|6,1279
|6,1648
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5876
|1,5955
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|8,46
|
|Altın Gr.
|303
|303
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.018
|2.048
|20,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|17,17
|
|Yarım
|969
|994
|8,31
|
|Çeyrek
|486
|497
|4,16
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,41
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,00
|
|B. Petrol
|68,59
|68,59
|0,32
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -286, 26 kaybederek (% -0.21 ) 136, 288
-
12:19XU100
Endeks 112, 139 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 4, 554.00 milyon TL de
-
12:18RYGYO
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 423, 504 adet işlem
-
12:17ETYAT
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 850, 891 adet işlem
-
12:16OSTIM
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 1.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 698, 542 adet işlem