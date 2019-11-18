***ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.11.2019 08:59
***ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ITTFH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akdere İnşaat Turizm Teks. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799270
BIST
14:07106.736
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.356,34
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
106.930
En Düşük
105.902
14:075,7337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0091
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7265
14:076,3461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0042
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3399
14:07269,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -1,54
|Açılış
|: 269,33
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,57
En Düşük
268,67
BIST En Aktif Hisseler
|YUNSA
|7,05
|46.440.865
|% 19,90
|
|HURGZ
|1,27
|88.359.459
|% 19,81
|
|BTCIM
|3,30
|19.609.595
|% 17,02
|
|CMBTN
|34,56
|15.804.063
|% 13,68
|
|HUBVC
|9,42
|18.417.560
|% 13,49
|
|KLGYO
|2,94
|88.350.648
|% -8,41
|
|CRDFA
|1,94
|9.469.094
|% -8,06
|
|MEMSA
|0,17
|95.889
|% -5,56
|
|UMPAS
|0,52
|31.186
|% -5,45
|
|METRO
|1,75
|55.937.931
|% -5,41
|
|THYAO
|14,10
|1.169.339.886
|% 2,99
|
|GARAN
|10,13
|366.719.297
|% 1,81
|
|ASELS
|19,33
|279.032.812
|% 1,10
|
|PETKM
|3,71
|271.326.285
|% 1,64
|
|TUPRS
|122,40
|206.554.673
|% -0,73
|
|THYAO
|14,10
|1.169.339.886
|% 2,99
|
|HURGZ
|1,27
|88.359.459
|% 19,81
|
|PETKM
|3,71
|271.326.285
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,38
|168.784.226
|% 1,71
|
|TIRE
|2,31
|133.182.089
|% 10,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4224
|7,4596
|% 0,45
|
|Frank
|5,7760
|5,8108
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5269
|1,5346
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.460
|-7,43
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|1.789
|1.816
|-12,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-13,16
|
|Yarım
|860
|883
|-6,37
|
|Çeyrek
|432
|441
|-3,18
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,80
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,28
|63,28
|-0,02
|
Seans Raporu
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14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1676, 15 artarak (% 1.29 ) 131, 705
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