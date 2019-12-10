***ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.12.2019 17:40
***ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ITTFH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özer Karalar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802851
BIST
17:54108.114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -671,71
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.618
17:545,7975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0119
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
17:546,4233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0067
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4208
17:54273,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,47
|Açılış
|: 273,35
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
274,13
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|DENCM
|9,00
|32.101.510
|% 20,00
|
|RYGYO
|4,20
|35.712.632
|% 20,00
|
|HATEK
|6,98
|23.877.067
|% 19,93
|
|RYSAS
|3,19
|36.706.105
|% 19,92
|
|PAPIL
|7,59
|161.300.738
|% 19,91
|
|HURGZ
|1,28
|1.327.533
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|11.638
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|63.992
|% -9,57
|
|ASLAN
|41,12
|54.058.338
|% -9,15
|
|EGCEY
|0,33
|101.195
|% -8,33
|
|THYAO
|13,70
|1.206.209.409
|% -0,72
|
|AFYON
|6,56
|482.551.348
|% -4,93
|
|TTKOM
|7,22
|431.862.175
|% 0,98
|
|ASELS
|19,36
|365.317.049
|% -0,97
|
|PGSUS
|78,15
|285.365.556
|% 4,27
|
|EKGYO
|1,51
|254.839.462
|% 0,00
|
|AKENR
|1,09
|130.650.425
|% 13,54
|
|METRO
|1,29
|116.810.380
|% -7,86
|
|THYAO
|13,70
|1.206.209.409
|% -0,72
|
|ODAS
|2,08
|171.735.348
|% 1,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6150
|7,6532
|% -0,01
|
|Frank
|5,8549
|5,8902
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5423
|1,5500
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|4,75
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,52
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,66
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|-0,14
|