***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -341.549 658.451 658.451Transferler13 -341.549 341.549Dönem Karı (Zararı)13 -1.744.036 -1.744.036 -1.744.036Sermaye Arttırımı13 3.990.000 3.990.000 3.990.000Dönem Sonu Bakiyeler13 4.990.000 -341.549 -1.744.036 2.904.415 2.904.415Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 4.990.000 -251 -341.549 -2.492.541 2.155.659 2.155.659Transferler13 -2.492.541 2.492.541Dönem Karı (Zararı)13 -172 -1.676.601 -1.676.601 -1.676.601Sermaye Arttırımı13 2.010.000 2.010.000 2.010.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)13 -1.609 -1.609 -1.609Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 -423 -2.835.699 -1.676.601 2.487.277 2.487.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.664.051 -2.410.985Dönem Karı (Zararı)-1.676.601 -1.744.036Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.676.601 -1.744.036Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-174.720 -397.918Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 106.496 96.606Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 15.756Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 15.756Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -296.972 -494.524İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler187.270 -269.031Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)255.251Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -290Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14 -94.134 17.810İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)14 -94.134 17.810Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 22.946 -15.732Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 1.412 -513.071İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.412 -513.071Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 1.691 152.372Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 394 -22.404İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 394 -22.404Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)4 111.994Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.664.051 -2.410.985YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.647 -84.102Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.647 -84.102Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.647 -84.102FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.008.391 3.990.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 2.010.000 3.990.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 2.010.000 3.990.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13 -1.609YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)342.693 1.494.913NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)342.693 1.494.913DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ171.220 631.610DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ513.913 2.126.523Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 513.913 171.220Finansal Yatırımlar4 500.000 755.251Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar4 755.251Diğer Finansal Yatırımlar4 500.000Ticari Alacaklar5 290İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 290Diğer Alacaklar6 24.696 31.135İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 24.696 31.135Peşin Ödenmiş Giderler7 8.341 31.287İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 8.341 31.287Diğer Dönen Varlıklar14 108.507 7.934İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 108.507 7.934ARA TOPLAM1.155.747 996.827TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.155.747 996.827DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 22.054 22.054İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 22.054 22.054Maddi Duran Varlıklar8 444.127 548.973Mobilya ve Demirbaşlar8 141.576 172.868Özel Maliyetler8 302.551 376.105Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.122.727 825.707TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.588.908 1.396.734TOPLAM VARLIKLAR2.744.655 2.393.561KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 19.376 17.964İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 19.376 17.964Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 193.475 191.397Diğer Borçlar6 12.044 11.647İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 12.044 11.647Kısa Vadeli Karşılıklar10 167Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 167ARA TOPLAM224.895 221.175TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER224.895 221.175UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar12 32.483 16.727Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 32.483 16.727TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.483 16.727TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER257.378 237.902ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.487.277 2.155.659Ödenmiş Sermaye13 7.000.000 4.990.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -423 -251Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -423 -251Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -423 -251Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -2.835.699 -341.549Net Dönem Karı veya Zararı13 -1.676.601 -2.492.541TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.487.277 2.155.659TOPLAM KAYNAKLAR2.744.655 2.393.561Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 8.622TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15 8.622 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)8.622 0 0 0Genel Yönetim Giderleri16-17 -3.374.435 -2.330.581 -1.040.801 -959.209Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 1.424.972 103.311 291.790 74.790Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -54.254 -11.290 -25.530 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.995.095 -2.238.560 -774.541 -884.419FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.995.095 -2.238.560 -774.541 -884.419Finansman Gelirleri20 21.522 16.866SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.973.573 -2.238.560 -757.675 -884.419Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri296.972 494.524 169.424 198.894Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 296.972 494.524 169.424 198.894SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.676.601 -1.744.036 -588.251 -685.525DÖNEM KARI (ZARARI)-1.676.601 -1.744.036 -588.251 -685.525Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.676.601 -1.744.036 -588.251 -685.525Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-172 12Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -220 16Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler48 -4Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 48 -4Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-172 0 12 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.676.773 -1.744.036 -588.239 -685.525Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.676.773 -1.744.036 -588.239 -685.525http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795372BIST