***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.01.2020 09:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814066
BIST
11:13123.055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 308,12
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.183
En Düşük
122.203
11:135,9219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0009
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9335
En Düşük
5,9034
11:136,5668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5812
En Düşük
6,5526
11:13295,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,04
|Açılış
|: 295,69
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|42,78
|24.025.576
|% 15,19
|
|PRKAB
|3,80
|17.227.163
|% 15,15
|
|NATEN
|18,45
|61.599.586
|% 13,33
|
|ESCOM
|2,45
|13.324.207
|% 12,39
|
|ERSU
|3,63
|13.092.005
|% 12,04
|
|QNBFL
|172,80
|4.838
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|358.207
|% -14,94
|
|EKIZ
|1,27
|249.641
|% -9,93
|
|BALAT
|1,97
|692.313
|% -9,63
|
|GYHOL
|16,68
|41.917
|% -5,82
|
|THYAO
|14,64
|385.886.275
|% -0,54
|
|ICBCT
|6,07
|214.284.861
|% 0,00
|
|HALKB
|7,14
|204.457.297
|% 0,99
|
|KRSTL
|1,84
|184.590.901
|% 8,24
|
|GARAN
|12,23
|175.842.598
|% 0,49
|
|KRSTL
|1,84
|184.590.901
|% 8,24
|
|ODAS
|2,06
|117.360.235
|% 4,57
|
|KRDMD
|3,04
|167.614.058
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,71
|69.173.762
|% 0,59
|
|PETKM
|4,06
|144.135.803
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7507
|7,7896
|% -0,03
|
|Frank
|6,0852
|6,1219
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5723
|1,5801
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.554
|-4,94
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|1.963
|1.993
|6,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|7,37
|
|Yarım
|945
|969
|3,57
|
|Çeyrek
|474
|485
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,41
|62,41
|-0,80
|
Seans Raporu
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11:29ODAS
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11:24KRONT
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11:22NATEN
Yüzde 12.71 oranında artışla 18.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 421, 527 adet işlem