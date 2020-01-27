***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.01.2020 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814467
BIST
18:05122.142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
0
En Düşük
0
18:055,9472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0044
|Açılış
|: 5,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9390
|
5,9514
En Düşük
5,9361
18:056,5574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,5420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5490
|
6,5682
En Düşük
6,5420
18:05301,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,51
|Açılış
|: 302,01
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|12,56
|38.672.658
|% 0,00
|
|KRONT
|20,24
|24.971.476
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,33
|224.446.131
|% 0,00
|
|KCHOL
|20,86
|72.695.994
|% 0,00
|
|KLMSN
|18,98
|35.397.818
|% 0,00
|
|DOAS
|12,56
|38.672.658
|% 0,00
|
|KRONT
|20,24
|24.971.476
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,33
|224.446.131
|% 0,00
|
|KCHOL
|20,86
|72.695.994
|% 0,00
|
|KLMSN
|18,98
|35.397.818
|% 0,00
|
|THYAO
|14,54
|2.010.371.000
|% 0,00
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 0,00
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 0,00
|
|GARAN
|11,97
|666.512.605
|% 0,00
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,67
|351.994.093
|% 0,00
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,00
|
|TSKB
|1,30
|242.847.954
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7414
|7,7802
|% -0,08
|
|Frank
|6,0962
|6,1329
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5795
|1,5874
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.580
|7,56
|
|Altın Gr.
|302
|302
|1,61
|
|Cumhuriyet
|1.990
|2.007
|3,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|17,61
|
|Yarım
|955
|980
|8,52
|
|Çeyrek
|479
|490
|4,26
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,21
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,01
|
|B. Petrol
|60,62
|60,62
|-1,42
|