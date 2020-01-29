***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.01.2020 09:32
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814967
BIST
10:03120.675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 873,75
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
120.586
10:035,9461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0048
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9479
En Düşük
5,9367
10:036,5476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,5410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5547
En Düşük
6,5437
10:03299,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,09
|Açılış
|: 299,69
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
299,98
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|6,80
|3.745.268
|% 12,96
|
|VKING
|4,95
|946.664
|% 10,74
|
|ORMA
|6,77
|96.703
|% 9,72
|
|COSMO
|2,83
|20.175
|% 9,69
|
|UZERB
|2,38
|25.176
|% 9,68
|
|QNBFL
|122,40
|72.950
|% -14,76
|
|OSMEN
|7,21
|18.285
|% -9,99
|
|DARDL
|6,79
|221.374
|% -7,62
|
|ARMDA
|27,80
|27.216
|% -7,33
|
|ESCOM
|2,65
|719.446
|% -6,69
|
|THYAO
|14,28
|45.070.154
|% 0,78
|
|ISGYO
|1,87
|40.869.307
|% 1,08
|
|KRDMD
|2,93
|34.154.271
|% 1,38
|
|PETKM
|4,12
|29.831.585
|% 0,73
|
|ADESE
|2,51
|21.637.259
|% 5,91
|
|ISGYO
|1,87
|40.869.307
|% 1,08
|
|KRDMD
|2,93
|34.154.271
|% 1,38
|
|KARSN
|1,75
|16.609.087
|% 0,57
|
|EKGYO
|1,68
|14.811.000
|% 1,20
|
|ADESE
|2,51
|21.637.259
|% 5,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7188
|7,7575
|% 0,09
|
|Frank
|6,0796
|6,1163
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5799
|1,5879
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.568
|-1,37
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|-7,00
|
|Tam
|1.986
|2.035
|-9,41
|
|Yarım
|960
|984
|-4,55
|
|Çeyrek
|481
|492
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,00
|
|B. Petrol
|59,48
|59,48
|0,67
|