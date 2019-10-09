***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.10.2019 16:55
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791859
BIST
18:0599.649
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -2.210,54
|Açılış
|: 102.147
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
102.603
En Düşük
99.623
18:055,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0364
|Açılış
|: 5,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8766
En Düşük
5,8186
18:056,4436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0525
|Açılış
|: 6,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,4546
En Düşük
6,3744
18:05284,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 1,90
|Açılış
|: 284,16
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
284,95
En Düşük
281,62