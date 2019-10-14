***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2019 15:11
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792973
BIST
15:2194.969
En Yüksek
|Değişim
|: -4,10%
|| -4.058,36
|Açılış
|: 97.980
|
|Önceki Kapanış
|: 99.028
|
98.074
En Düşük
93.382
15:215,9338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0500
|Açılış
|: 5,9260
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
|
5,9371
En Düşük
5,8895
15:216,5498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0574
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
|
6,5528
En Düşük
6,4933
15:21284,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 2,88
|Açılış
|: 284,54
|
|Önceki Kapanış
|: 281,65
|
285,62
En Düşük
281,12