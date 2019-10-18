***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2019 15:46
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793920
BIST
17:1098.440
En Yüksek
|Değişim
|: 3,73%
|| 3.543,34
|Açılış
|: 98.406
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.731
En Düşük
98.002
17:105,7921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0337
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8680
|
5,8301
En Düşük
5,7547
17:106,4540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0343
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5150
|
6,4898
En Düşük
6,4056
17:10277,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -2,34
|Açılış
|: 277,15
|
|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59