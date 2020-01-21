***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.01.2020 13:06
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813723
BIST
18:05123.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 936,33
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
123.804
En Düşük
121.504
18:055,9371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0189
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9383
En Düşük
5,9125
18:056,5895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0199
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5967
En Düşük
6,5455
18:05296,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,81
|Açılış
|: 296,92
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
294,90
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|94,95
|19.842.746
|% 19,96
|
|BERA
|4,71
|140.339.106
|% 19,85
|
|TUCLK
|4,60
|54.028.709
|% 16,46
|
|EGSER
|4,60
|81.107.754
|% 16,46
|
|TKNSA
|7,80
|288.851.617
|% 16,07
|
|BALAT
|2,42
|160.690
|% -9,70
|
|ORMA
|4,15
|447.740
|% -5,68
|
|MTRYO
|5,60
|104.883
|% -5,08
|
|MEMSA
|0,40
|1.234.103
|% -4,76
|
|GLBMD
|2,08
|594.132
|% -4,15
|
|THYAO
|14,88
|1.788.017.973
|% -1,33
|
|ISFIN
|4,48
|1.399.669.304
|% 3,46
|
|PETKM
|4,09
|698.541.844
|% -0,49
|
|KRDMD
|3,13
|531.881.798
|% 3,30
|
|HALKB
|6,93
|524.230.862
|% 0,58
|
|ISFIN
|4,48
|1.399.669.304
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,72
|454.544.728
|% 2,38
|
|ALBRK
|1,74
|407.102.257
|% 0,00
|
|ODAS
|1,94
|345.116.976
|% 9,22
|
|KRDMD
|3,13
|531.881.798
|% 3,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7112
|7,7498
|% 0,46
|
|Frank
|6,0962
|6,1330
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5757
|1,5836
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|-6,18
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|1.957
|1.987
|-6,00
|
|Tam
|1.947
|1.996
|-8,22
|
|Yarım
|941
|965
|-3,98
|
|Çeyrek
|472
|483
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,69
|64,69
|-0,51
|
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