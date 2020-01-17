***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2020 13:54
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk Metal Sendikası tarafından üyesi olduğumuz Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 07.10.2019 tarihinde başlayan ve 04.12.2019 tarihinde arabuluculuk sürecine girilen grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında uygulama tarihi daha sonra belirlenmek üzere grev kararı alınmıştır. Devam eden sürece ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813354
BIST
14:37121.263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 261,66
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
14:375,8722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0153
|Açılış
|: 5,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8785
En Düşük
5,8463
14:376,5232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0065
|Açılış
|: 6,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5437
En Düşük
6,5173
14:37293,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,08
|Açılış
|: 293,70
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
294,29
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,55
|16.941.293
|% 19,13
|
|GEDIK
|8,13
|11.194.444
|% 14,99
|
|DERIM
|9,06
|17.637.510
|% 14,25
|
|QNBFB
|66,95
|125.561.049
|% 13,86
|
|BNTAS
|3,77
|284.438.221
|% 13,21
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,04
|1.334.025.330
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,99
|498.847.085
|% -0,66
|
|PETKM
|4,02
|399.726.879
|% 0,25
|
|PGSUS
|73,65
|397.719.940
|% -2,58
|
|BNTAS
|3,77
|284.438.221
|% 13,21
|
|KRDMD
|2,99
|498.847.085
|% -0,66
|
|EKGYO
|1,65
|221.444.155
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,86
|217.762.739
|% 4,49
|
|PETKM
|4,02
|399.726.879
|% 0,25
|
|THYAO
|15,04
|1.334.025.330
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6262
|7,6645
|% -0,11
|
|Frank
|6,0441
|6,0805
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5596
|1,5675
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|2,52
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,13
|
|Cumhuriyet
|1.942
|1.972
|6,00
|
|Tam
|1.936
|1.985
|8,93
|
|Yarım
|936
|960
|4,32
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,16
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|65,12
|65,12
|0,50
|
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