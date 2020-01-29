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***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.01.2020 14:05
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***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye ve uluslararası alanda geçerli teknik ve çevre standartlarına uygun olarak 388 milyon dolar yatırım yapılarak en son teknoloji ile kurulmuş ve 350 MW üretim gücüne sahip olan, ülkemizin mevcut yıllık ihtiyacının yaklaşık %1'ine karşılık gelen  elektrik enerjisini, çevreye saygılı, sürekli, güvenilir ve kaliteli bir şekilde ulusal iletim şebekesine veren Şirketimizin %82,76 oranla bağlı ortaklığı konumundaki İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin ülkemize etkin, güçlü ve sürdürülebilir ekonomik katma değer yaratması adına halka arzı için çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815051


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