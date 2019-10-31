***IZMDC* *KRDMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
31.10.2019 11:05
***IZMDC******KRDMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İŞLEM YASAĞI NEDENİYLE PAY DUYURUSU
İlgili Şirketler IZMDC, KRDMD
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.S. TRAIZMDC91G6 IZMDC E 17.516,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK SANAYI VE TICARET A.S. D GRUBU TRAKRDMR91G7 KRDMD E 1,296 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795785
BIST
12:1499.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 417,21
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.876
12:145,7153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0161
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7222
En Düşük
5,6975
12:146,3872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0285
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
12:14276,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,11
|Açılış
|: 276,21
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
276,36
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,83
|39.409.643
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,62
|17.623.096
|% 17,39
|
|BOYP
|16,02
|3.011.389
|% 12,82
|
|DENIZ
|26,20
|24.972.229
|% 12,74
|
|RALYH
|8,00
|1.600
|% 11,89
|
|YONGA
|5,45
|6.011
|% -18,66
|
|KNFRT
|7,71
|10.763.225
|% -10,45
|
|SALIX
|5,10
|1.275
|% -7,27
|
|FRIGO
|8,82
|3.801
|% -5,16
|
|ADEL
|11,46
|1.158.423
|% -4,66
|
|THYAO
|11,71
|217.160.933
|% 0,69
|
|AKBNK
|7,00
|131.439.739
|% 1,01
|
|EREGL
|6,66
|112.352.590
|% 1,22
|
|GARAN
|9,32
|104.026.009
|% 0,98
|
|FENER
|15,44
|83.940.452
|% 1,18
|
|ISFIN
|2,62
|77.988.217
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,27
|35.844.271
|% 9,48
|
|EKGYO
|1,21
|29.372.339
|% 0,83
|
|IHLGM
|0,73
|17.365.354
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,56
|12.693.356
|% -3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3802
|7,4172
|% 0,68
|
|Frank
|5,7710
|5,8058
|% 0,59
|
|Riyal
|1,5198
|1,5274
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|8,17
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,70
|
|Cumhuriyet
|1.827
|1.854
|-1,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|3,22
|
|Yarım
|879
|902
|1,55
|
|Çeyrek
|441
|451
|0,78
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,04
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|60,78
|60,78
|0,54
|