GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IZOCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

30.09.2019 18:00
GÜNCEL HABERLER

***IZOCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [IZOCM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Payları Ana Pazar'da işlem görmekte olan İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak,
 
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (Tebliğ) uyarınca pay alım teklifi işlemlerinin 17/09/2019 tarihinde sona erdiği,
 
- Pay alım teklifi işlemleri sonuçlarının 17/09/2019 tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandığı,
 
- Pay alım teklifine cevap vermeyen ortakların paylarının Borsamızın kottan çıkarma kararı tarihinden itibaren 3 yıllık süre içerisinde hakim ortak İzocam Holding A.Ş. tarafından satın alınabilmesini teminen pay alım teklifi sonrası kalan pay bedellerinin karşılığı olan tutarın İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye (Takasbank) bloke edildiği
 
dikkate alınarak, Tebliğin 8. maddesinin 3. fıkrası ve Kotasyon Yönergesinin 27. maddesi kapsamında Şirket paylarının 01/10/2019 tarihinde seans bitiminden sonra Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.
 
Şirket paylarının Borsamız kotundan çıkarılmasına ilişkin 24/09/2019 tarihli Borsamız kararından itibaren 3 yıl boyunca, pay alım teklifine cevap vermeyen ortakların paylarını hakim ortağa satmak üzere başvurabilme hakkı açık tutulmakta olup, bu süre içerisinde TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye başvuruda bulunabileceklerdir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789275


BIST




BIST USD EURO ALTIN
11:09104.699
Değişim :  -0,32% |  -333,83
Açılış :  105.275  
Önceki Kapanış :  105.033  
En Yüksek
105.297 En Düşük
104.596
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru