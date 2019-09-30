***IZOCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***IZOCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [IZOCM]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPayları Ana Pazar'da işlem görmekte olan İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak,- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (Tebliğ) uyarınca pay alım teklifi işlemlerinin 17/09/2019 tarihinde sona erdiği,- Pay alım teklifi işlemleri sonuçlarının 17/09/2019 tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandığı,- Pay alım teklifine cevap vermeyen ortakların paylarının Borsamızın kottan çıkarma kararı tarihinden itibaren 3 yıllık süre içerisinde hakim ortak İzocam Holding A.Ş. tarafından satın alınabilmesini teminen pay alım teklifi sonrası kalan pay bedellerinin karşılığı olan tutarın İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye (Takasbank) bloke edildiğidikkate alınarak, Tebliğin 8. maddesinin 3. fıkrası ve Kotasyon Yönergesinin 27. maddesi kapsamında Şirket paylarının 01/10/2019 tarihinde seans bitiminden sonra Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.Şirket paylarının Borsamız kotundan çıkarılmasına ilişkin 24/09/2019 tarihli Borsamız kararından itibaren 3 yıl boyunca, pay alım teklifine cevap vermeyen ortakların paylarını hakim ortağa satmak üzere başvurabilme hakkı açık tutulmakta olup, bu süre içerisinde TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye başvuruda bulunabileceklerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789275BIST