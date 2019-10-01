***IZOCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
01.10.2019 17:14
***IZOCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Pazarı kesin olarak kapatılan IZOCAM payları, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince 02.10.2019 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu aşağıdaki endekslerden çıkarılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
IZOCAM XBANA 02/10/2019
IZOCAM XTAST 02/10/2019
IZOCAM XUTUM 02/10/2019
IZOCAM XTUMY 02/10/2019
IZOCAM XUSIN 02/10/2019
IZOCAM XSIST 02/10/2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789430
BIST
11:14104.228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 351,82
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.370
En Düşük
103.268
11:145,7458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0213
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:146,2739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:14273,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,13
|Açılış
|: 273,26
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26