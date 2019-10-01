***IZOCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***IZOCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [IZOCM]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarPazarı kesin olarak kapatılan IZOCAM payları, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince 02.10.2019 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu aşağıdaki endekslerden çıkarılacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiIZOCAM XBANA 02/10/2019IZOCAM XTAST 02/10/2019IZOCAM XUTUM 02/10/2019IZOCAM XTUMY 02/10/2019IZOCAM XUSIN 02/10/2019IZOCAM XSIST 02/10/2019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789430BIST