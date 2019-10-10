***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.10.2019 17:44
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792355
BIST
17:3998.206
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -1.443,20
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
97.511
17:395,8613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0103
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8990
En Düşük
5,8580
17:396,4655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0215
|Açılış
|: 6,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,5178
En Düşük
6,4447
17:39282,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,20
|Açılış
|: 282,01
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
281,42