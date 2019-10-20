***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
20.10.2019 12:17
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2018
Açıklamalar
01.01.2018-30.06.2018 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU EKTEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793998
BIST
18:0598.415
En Yüksek
|Değişim
|: 3,71%
|| 3.519,11
|Açılış
|: 98.406
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.731
En Düşük
98.002
18:055,7955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0303
|Açılış
|: 5,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8680
|
5,8301
En Düşük
5,7547
18:056,4897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5150
|
6,4898
En Düşük
6,4056
18:05277,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,74
|Açılış
|: 277,68
|
|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59