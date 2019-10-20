***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2018Açıklamalar01.01.2018-30.06.2018 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU EKTEDİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793998BIST