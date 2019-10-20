***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.397.250 6.641.483 1.345.675 -21.305 873.160 -871.669 15.364.594 4.200.539 19.565.133Transferler-871.669 871.669Dönem Karı (Zararı)-284.140 -284.140 266.484 -17.656Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.138 -7.138 -7.138Dönem Sonu Bakiyeler7.397.250 6.641.483 1.345.675 -28.443 1.491 -284.140 15.073.316 4.467.023 19.540.339Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.397.250 6.641.483 1.345.675 -21.746 1.491 -278.431 15.085.722 4.505.744 19.591.466Transferler-278.431 278.431Dönem Karı (Zararı)780.363 780.363 369.696 1.150.059Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.045 -6.045 -6.045Dönem Sonu Bakiyeler7.397.250 6.641.483 1.345.675 -27.791 -276.940 780.363 15.860.040 4.875.440 20.735.480Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.943.003 -2.298.667Dönem Karı (Zararı)1.150.059 -17.656Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.150.059 -17.656Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler956.757 109.262Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 519.379 486.563Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler451.908 -337.899Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 451.908 -337.899Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler36.574 43.024Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 45.446 43.024Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler50.065Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-58.937Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-108.336 49.026Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -139.884Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 31.548 49.497Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri32 178.615Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri32 -179.086Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler57.232 -131.452İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.924.688 -2.252.154Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-353.541 -2.714.943İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -353.541 -2.714.943Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-377.105 -830.278İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -382.942 -903.731İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 5.837 73.453Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -150.604 -776.264Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -3.592.650 1.769.698Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -386.689 617.619Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.029.356 -729.189İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18 1.029.356 -729.189Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 138.205 -57.243Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.500 -94.651İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)19 15.500 -94.651Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21 -399.784 305.516İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler152.624 257.581Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13 118.270 256.665Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)22 34.354 916Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.817.872 -2.160.548Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -125.131 -138.119YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-461.171 -170.262Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-461.171 -259.243Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -461.171 -259.243Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 1.032.401Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -943.420FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.325.852 2.333.210Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.399.216 7.401.489Kredilerden Nakit Girişleri17 2.399.216 7.401.489Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.042.477Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -5.042.477Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -73.364 -25.802YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-78.322 -135.719NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-78.322 -135.719DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 508.086 584.334DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 429.764 448.615Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 429.764 508.086Ticari Alacaklar8 4.521.901 4.126.609İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 4.521.901 4.126.609Diğer Alacaklar9 928.224 551.119İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 894.717 511.775İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 33.507 39.344Stoklar10 4.769.377 4.668.838Canlı Varlıklar11 632.846 367.704Peşin Ödenmiş Giderler12 688.934 302.245Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 55.091 2.061Diğer Dönen Varlıklar14 443.851 615.151ARA TOPLAM12.469.988 11.141.813TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.469.988 11.141.813DURAN VARLIKLARCanlı Varlıklar11 10.607.013 7.731.413Maddi Duran Varlıklar15 19.170.223 19.228.026Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 1.226.330 1.226.735Şerefiye5 1.215.163 1.215.163Diğer Haklar16 11.167 11.572Ertelenmiş Vergi Varlığı27 1.160.776 1.019.652Diğer Duran Varlıklar14 14.699 14.699TOPLAM DURAN VARLIKLAR32.179.041 29.220.525TOPLAM VARLIKLAR44.649.029 40.362.338KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 7.066.124 8.130.703Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 1.196.547 963.245Ticari Borçlar18 7.780.528 6.891.056Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 213.461 71.080Diğer Borçlar19 54.223 38.723İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 54.223 38.723Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 159.066 558.850Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 67.840 33.486ARA TOPLAM16.537.789 16.687.143TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.537.789 16.687.143UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 5.454.446 2.224.018Uzun Vadeli Karşılıklar261.165 213.850Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 261.165 213.850Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 1.660.149 1.645.861TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.375.760 4.083.729TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER23.913.549 20.770.872ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.860.040 15.085.722Ödenmiş Sermaye26,1 7.397.250 7.397.250Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26,2 6.641.483 6.641.483Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.317.884 1.323.929Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.317.884 1.323.929Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26,4 1.345.675 1.345.675Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26,3 -27.791 -21.746Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26,5 -276.940 1.491Net Dönem Karı veya Zararı780.363 -278.431Kontrol Gücü Olmayan Paylar26,6 4.875.440 4.505.744TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.735.480 19.591.466TOPLAM KAYNAKLAR44.649.029 40.362.338Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 10.308.217 8.046.359Satışların Maliyeti29 -7.681.902 -6.606.122TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.626.315 1.440.237Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları30 451.908 -337.899BRÜT KAR (ZARAR)3.078.223 1.102.338Genel Yönetim Giderleri31,2 -993.820 -936.961Pazarlama Giderleri31,1 -207.339Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32,1 555.150 408.086Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32,2 -362.019 -308.846ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.070.195 264.617FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.070.195 264.617Finansman Gelirleri34,1 237.887 100.699Finansman Giderleri34,2 -1.283.154 -521.091SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.024.928 -155.775Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri125.131 138.119Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 125.131 138.119SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.150.059 -17.656DÖNEM KARI (ZARARI)1.150.059 -17.656Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26,6 369.696 266.484Ana Ortaklık Payları780.363 -284.140Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 35 0,10550000 -0,03840000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.045 -7.138Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -7.750 -8.922Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.705 1.784Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 1.705 1.784Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.045 -7.138TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.144.014 -24.794Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar369.475 266.484Ana Ortaklık Payları774.539 -291.278http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793997BIST