***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.397.250 6.641.483 1.345.675 -21.746 1.491 -278.431 15.085.722 4.505.744 19.591.466Transferler-278.431 278.431Dönem Karı (Zararı)780.363 780.363 369.696 1.150.059Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.045 -6.045 -6.045Dönem Sonu Bakiyeler7.397.250 6.641.483 1.345.675 -27.791 -276.940 780.363 15.860.040 4.875.440 20.735.480Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.397.250 6.641.483 1.345.675 -25.652 -246.561 565.486 15.677.681 5.121.553 20.799.234Transferler565.486 -565.486 0Dönem Karı (Zararı)-725.890 -725.890 371.010 -354.880Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15.656.042 -25.229 15.630.813 2.749.863 18.380.676Dönem Sonu Bakiyeler7.397.250 6.641.483 17.001.717 -50.881 318.925 -725.890 30.582.604 8.242.426 38.825.030Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-110.722 -1.943.003Dönem Karı (Zararı)-354.880 1.150.059Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-354.880 1.150.059Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.505.749 956.757Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 508.744 519.379Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler847.190 451.908Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 5.556Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 841.634 451.908Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28.974 36.574Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 8.310 45.446Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 43.788 50.065Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-23.124 -58.937Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler56.810 -108.336Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -84.570 -139.884Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 141.380 31.548Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler64.031 57.232İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.480.968 -3.924.688Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler931.024 -353.541İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 931.024 -353.541Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-498.185 -377.105İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -479.155 -382.942İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -19.030 5.837Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -1.464.140 -150.604Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -2.199.368 -3.592.650Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -119.849 -386.689Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler919.514 1.029.356İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18 919.514 1.029.356Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 92.274 138.205Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler308.943 15.500İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)19 308.943 15.500Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21 170.819 -399.784İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler378.000 152.624Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 229.059 118.270Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)22 148.941 34.354Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-330.099 -1.817.872Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 219.377 -125.131YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-42.273 -461.171Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.273 -461.171Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -42.273 -461.171FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI153.354 2.325.852Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri153.354 2.399.216Kredilerden Nakit Girişleri17 153.354 2.399.216Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-73.364Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları17 -73.364YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)359 -78.322NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)359 -78.322DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 246.227 508.086DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 246.586 429.764Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 246.586 246.227Ticari Alacaklar8 3.487.246 4.339.256İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 3.487.246 4.339.256Diğer Alacaklar9 1.596.123 1.097.938İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.516.419 1.037.264İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 79.704 60.674Stoklar10 6.629.438 5.165.298Canlı Varlıklar11 1.669.516 1.130.218Peşin Ödenmiş Giderler12 750.784 675.902Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 584 127.990Diğer Dönen Varlıklar14 422.398 522.252ARA TOPLAM14.802.675 13.305.081TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.802.675 13.305.081DURAN VARLIKLARCanlı Varlıklar11 11.634.662 10.816.226Maddi Duran Varlıklar15 39.468.845 19.152.695Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.225.711 1.226.021Şerefiye5 1.215.163 1.215.163Diğer Haklar16 10.548 10.858Ertelenmiş Vergi Varlığı27 609.687 734.726Diğer Duran Varlıklar14 182.872 184.671TOPLAM DURAN VARLIKLAR53.121.777 32.114.339TOPLAM VARLIKLAR67.924.452 45.419.420KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 8.771.529 8.818.045Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 1.189.543 927.098Ticari Borçlar18 10.316.898 9.358.052Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 271.174 178.900Diğer Borçlar19 317.563 8.620İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 317.563 8.620Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 298.139 127.320Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 532.375 383.434ARA TOPLAM21.697.221 19.801.469TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.697.221 19.801.469UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 3.618.181 3.578.708Uzun Vadeli Karşılıklar225.725 216.489Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 225.725 216.489Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 3.558.295 1.023.520TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.402.201 4.818.717TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER29.099.422 24.620.186ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.582.604 15.677.681Ödenmiş Sermaye26,1 7.397.250 7.397.250Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26,2 6.641.483 6.641.483Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.950.836 1.320.023Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.950.836 1.320.023Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26,4 17.001.717 1.345.675Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26,3 -50.881 -25.652Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26,5 318.925 -246.561Net Dönem Karı veya Zararı-725.890 565.486Kontrol Gücü Olmayan Paylar26,6 8.242.426 5.121.553TOPLAM ÖZKAYNAKLAR38.825.030 20.799.234TOPLAM KAYNAKLAR67.924.452 45.419.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 9.868.428 10.308.217Satışların Maliyeti29 -7.313.291 -7.681.902TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.555.137 2.626.315Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları30 841.634 451.908BRÜT KAR (ZARAR)3.396.771 3.078.223Genel Yönetim Giderleri31,2 -977.657 -993.820Pazarlama Giderleri31,1 -1.991 -207.339Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32,1 1.158.339 555.150Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32,2 -2.056.077 -362.019ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.519.385 2.070.195FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.519.385 2.070.195Finansman Gelirleri34,1 151.602 237.887Finansman Giderleri34,2 -1.572.617 -1.283.154SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)98.370 1.024.928Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-453.250 125.131Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -233.873Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -219.377 125.131SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-354.880 1.150.059DÖNEM KARI (ZARARI)-354.880 1.150.059Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26,6 371.010 369.696Ana Ortaklık Payları-725.890 780.363Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,09810000 0,10550000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18.380.676 -6.045Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 20.155.186Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -32.344 -7.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.742.166 1.705Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-1.749.281Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 7.115 1.705Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.380.676 -6.045TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.025.796 1.144.014Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.120.873 369.475Ana Ortaklık Payları14.904.923 774.539http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794000BIST