***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
18.10.2019 14:28
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.06.2018
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Tablo ve Dipnotları
Değişikliğin Nedeni
Finansal tabloların sınırlı denetimden geçirilerek gönderilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Kar veya zarar etkisi olacaktır
Açıklamalar
30.06.2018 Finansal tabloların sınırlı denetimden geçirilerek gönderilmesi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793905
BIST
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En Düşük
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