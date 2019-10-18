***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
18.10.2019 14:33
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.06.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Tablo ve Dipnotları
Değişikliğin Nedeni
Finansal tabloların sınırlı denetimden geçirilerek gönderilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Kar veya zarar etkisi olmayacaktır
Açıklamalar
30.06.2019 Finansal tabloların sınırlı denetimden geçirilerek gönderilmesi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793906
BIST
17:0898.406
En Yüksek
|Değişim
|: 3,70%
|| 3.509,63
|Açılış
|: 98.406
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|Önceki Kapanış
|: 94.896
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98.731
En Düşük
98.002
17:085,7935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0323
|Açılış
|: 5,7770
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|Önceki Kapanış
|: 5,8680
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5,8301
En Düşük
5,7547
17:086,4545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0338
|Açılış
|: 6,4250
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|Önceki Kapanış
|: 6,5150
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6,4898
En Düşük
6,4056
17:08277,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -2,23
|Açılış
|: 277,24
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|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59