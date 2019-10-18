***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi30.06.2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal Tablo ve DipnotlarıDeğişikliğin NedeniFinansal tabloların sınırlı denetimden geçirilerek gönderilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiKar veya zarar etkisi olmayacaktırAçıklamalar30.06.2019 Finansal tabloların sınırlı denetimden geçirilerek gönderilmesi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793906BIST