***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
07.10.2019 17:28
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketin 02.10.2019 tarihli KAP açıklaması ile kamuya duyurulan ve Şirketin 25 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.397.250 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 7.397.250 TL artışla 14.794.500 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 7.397.250 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır.
İzahnamenin üçüncü bölümü ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790950
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