***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.397.250 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında bedelli olarak 7.397.250 TL artışla 14.794.500 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.01.2020 tarihinde onaylanan izahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813402BIST