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***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

17.01.2020 17:00
GÜNCEL HABERLER



***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Açıklamalar

   Şirketimizin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.397.250 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında bedelli olarak 7.397.250 TL artışla 14.794.500 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.01.2020 tarihinde onaylanan izahname ekte yer almaktadır.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813404


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DERIM 9,21 24.992.674 % 16,14  
BNTAS 3,83 415.163.112 % 15,02  
GEDIK 8,13 11.253.988 % 14,99  
QNBFB 67,60 134.023.299 % 14,97  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6608 7,6993 % 0,35  
Frank 6,0596 6,0961 % 0,23  
Riyal 1,5652 1,5731 % 0,58  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.556 1.557 2,66  
Altın Gr. 294 295 1,90  
Cumhuriyet 1.948 1.977 11,00  
Tam 1.941 1.989 13,66  
Yarım 938 962 6,61  
Çeyrek 471 481 3,30  
Gümüş.Ons 18,01 18,05 0,06  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,03  
B. Petrol 64,97 64,97 0,35  
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