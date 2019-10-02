***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere Şirketimizin 7.397.250 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak tamamı nakden olmak üzere %100 oranında bedelli olarak 7.397.250 TL tutarında artırılarak 14.794.500 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak yapılacak sermaye artırımı kapsamında şirketimiz hakim ortaklarının şirketimizden olan alacaklarının yapılacak sermaye artırımında mahsuben kullanılmasına ve sermaye avansı hesaplarına aktarılmasına karar verilmiştir.Şirketimizin vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hakim ortaklarından sağlanan fonlardan 3.192.997 TL'si sermaye artırımın işlemlerinde mahsuben kullanılacaktır.Bu kapsamda1.568.497 TL'lik kısmının Sinan Araç hesabına mahsuben,1.624.500 TL'lik kısmının Aynur Özcan hesabına mahsuben kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789726BIST