***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye ArtırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.10.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000Mevcut Sermaye (TL) 7.397.250Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.794.500Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 1.075.000 1.075.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 NâmaB Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 6.322.250 6.322.250,000 100,00000 1,00 B Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 7.397.250 7.397.250,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Sinan ARAÇ tarafından satın alınacaktır.Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin 02.10.2019 tarih ve 16 sayılı yönetim kurulu kararı ile- Şirketimiz ana sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 25.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.397.250 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında bedelli olarak 7.397.250 TL tutarında nakden artışla 14.794.500 TL'ye çıkarılmasına,- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına,- Nakden artırılan 7.397.250 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların 1.075.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama yazılı, 6.322.250 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,- Şirketimizin nakit olarak artırılan 7.397.250 TL tutarında sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,- Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,- Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Sinan Araç tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine,- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nınkaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,- Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesineoy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789724BIST