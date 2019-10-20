***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2019Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi19/10/2019Karar Sayısı21Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 11-14.1 SAYlLI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİGİ'NİN 9. MADDESİ GEREGİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANIFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULONE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 19,10,2019KARAR SAYISI :21Şirketimizce hazırlanan 1 Ocak 2019 - 30 Haziran 2019 dönemine İlişkin , Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-4.1 sayılı Sermaye Piyasasında Anansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyanınca Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (T'MS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar veya zarar Tablosu, Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Öz kaynaklar Değişim Tablosu ve Nakit Akış Tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusundaa) Tarafımızca incelediği,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794002BIST