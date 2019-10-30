***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.100.000 116.469 12.861.852 -1.505.218 7.571.947 90.382.371 41.864.228 162.391.649 162.391.649Transferler1.609.500 40.254.728 -41.864.228Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-106.646 1.055.406 36.317.635 37.266.395 37.266.395Dönem Karı (Zararı)36.317.635 36.317.635 36.317.635Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-106.646 1.055.406 948.760 948.760Kar Payları-16.650.000 -16.650.000 -16.650.000Dönem Sonu Bakiyeler19 11.100.000 116.469 12.755.206 -449.812 9.181.447 113.987.099 36.317.635 183.008.044 183.008.044Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.100.000 116.469 25.396.400 -986.685 9.181.447 87.831 113.873.100 57.710.620 216.479.182 216.479.182Transferler3.990.209 53.720.411 -57.710.620Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-213.576 -482.803 65.835.777 65.139.398 65.139.398Dönem Karı (Zararı)65.835.777 65.835.777 65.835.777Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-213.576 -482.803 -696.379 -696.379Kar Payları-23.310.000 -23.310.000 -23.310.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler3.110 3.110 3.110Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.008.491 -3.008.491 -3.008.491Dönem Sonu Bakiyeler19 11.100.000 116.469 -3.008.491 25.182.824 -1.469.488 13.171.656 90.941 144.283.511 65.835.777 255.303.199 255.303.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI54.233.182 -13.252.849Dönem Karı (Zararı)65.835.777 36.317.635Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)65.835.777 36.317.635Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.143.120 21.955.461Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13-14 7.200.200 4.614.841Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7-8 5.629.929 -348.848Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 8.271.478 395.641Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -2.641.549 -744.489Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17-18 3.020.861 1.778.866Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 2.974.722 1.834.938Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 46.139 281.436Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-337.508Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24-26 -667.567Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -131.842Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 -535.725Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.184.988Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 496.442 2.337.798İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 496.442 2.337.798Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -310.752 8.483.641Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 -225.993 -95.825Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -225.993 -95.825İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.865.966 -67.782.562Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 -14.630.959 -41.251.467İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 7.534.544 -13.294.335İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -22.165.503 -27.957.132Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-124.509 -6.097.815İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-124.509 -6.097.815Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -17.740.289 -37.288.964Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.040.402 -319.558Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 19.041.249 19.287.564İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -115 3.127İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 19.041.364 19.284.437Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.542.179 2.370.017İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33.881 19.910İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.508.298 2.350.107Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-98.654 931.933İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.814.581 -5.414.272Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.814.581 -5.414.272Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları63.112.931 -9.509.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -811.397 -522.973Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.068.352 -3.220.410YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.300.994 -16.865.347Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri303.658 97.458Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri303.658 97.458Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-14 -21.071.852 -16.962.805Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-14 -21.071.852 -16.842.629Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-120.176Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 18.464.090Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri3.110FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.446.315 29.210.224İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları19 -3.008.491İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -3.008.491Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-88.562 46.241.750Kredilerden Nakit Girişleri-386.856 46.241.750Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri298.294Ödenen Temettüler-23.310.000 -16.650.000Ödenen Faiz24-25 -721.960 -562.120Alınan Faiz24-25 682.698 180.594YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.485.873 -907.972NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.485.873 -907.972DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.466.514 4.950.393DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.952.387 4.042.421Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 34.952.387 9.466.514Ticari Alacaklar6-7 106.445.246 99.510.773İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 25.760.211 33.205.352İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 80.685.035 66.305.421Diğer Alacaklar6.133.899 6.009.390İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.133.899 6.009.390Stoklar8 101.102.286 80.720.449Peşin Ödenmiş Giderler9 532.210 742.380İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler532.210 742.380Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar5.622.252 8.758.212Diğer Dönen Varlıklar10 5.008.146 2.291.380İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 5.008.146 2.291.380ARA TOPLAM259.796.426 207.499.098TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR259.796.426 207.499.098DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar35.124 31.265İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar35.124 31.265Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 19.476.558 19.984.423Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 4.000.000 22.464.090Maddi Duran Varlıklar12 106.133.605 92.789.131Kullanım Hakkı Varlıkları13 281.420Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 251.554 263.320Diğer Haklar14 251.554 263.320Peşin Ödenmiş Giderler9 7.717.326 2.466.755İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 7.717.326 2.466.755TOPLAM DURAN VARLIKLAR137.895.587 137.998.984TOPLAM VARLIKLAR397.692.013 345.498.082KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 53.916.285 54.252.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 53.916.285 54.252.000Banka Kredileri15 53.865.144 54.252.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 51.141Ticari Borçlar6-7 60.517.827 41.608.422İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 51.475 50.980İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 60.466.352 41.557.442Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 4.961.844 2.385.429Diğer Borçlar1.316.851 95.305İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 129.186 95.305İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.187.665Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 2.696.715 2.859.383İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.696.715 2.859.383Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 2.210.855 11.204.309Kısa Vadeli Karşılıklar17-18 1.738.880 993.587Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.439.331 740.177Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 299.549 253.410Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 0 191.767İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 0 191.767ARA TOPLAM127.359.257 113.590.202TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER127.359.257 113.590.202UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 247.153İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15 247.153Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 247.153Uzun Vadeli Karşılıklar18 7.943.926 5.875.421Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 7.943.926 5.875.421Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 6.838.478 9.553.277TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.029.557 15.428.698TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER142.388.814 129.018.900ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar255.303.199 216.479.182Ödenmiş Sermaye19 11.100.000 11.100.000Sermaye Düzeltme Farkları18 116.469 116.469Geri Alınmış Paylar (-)19 -3.008.491Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 23.713.336 24.409.715Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 23.713.336 24.409.715Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)25.182.824 25.396.400Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.469.488 -986.685Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 13.171.656 9.181.447Yasal Yedekler13.171.656 9.181.447Diğer Yedekler19 90.941 87.831Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 144.283.511 113.873.100Net Dönem Karı veya Zararı19 65.835.777 57.710.620TOPLAM ÖZKAYNAKLAR255.303.199 216.479.182TOPLAM KAYNAKLAR397.692.013 345.498.082Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 401.114.898 309.483.217 138.885.092 119.901.117Satışların Maliyeti20 -299.016.156 -226.835.846 -105.269.607 -86.506.073TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)102.098.742 82.647.371 33.615.485 33.395.044BRÜT KAR (ZARAR)102.098.742 82.647.371 33.615.485 33.395.044Genel Yönetim Giderleri21 -11.262.927 -8.634.989 -3.661.744 -3.119.500Pazarlama Giderleri21 -22.998.821 -17.507.679 -8.277.498 -6.722.011Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -2.722.232 -848.844 -696.142 -247.873Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 44.856.686 42.988.613 8.084.714 21.167.233Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -44.578.228 -20.520.253 -11.403.737 -6.809.182ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)65.393.220 78.124.219 17.661.078 37.663.711Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 933.531 1.014.693 238.405 320.902Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 0 -2.571 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -499.551 -2.337.798 -302.858 -1.644.280FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)65.827.200 76.798.543 17.596.625 36.340.333Finansman Gelirleri26 11.374.062 2.389.154 6.486.592 708.618Finansman Giderleri26 -11.676.237 -34.386.421 -5.291.841 -24.293.196SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)65.525.025 44.801.276 18.791.376 12.755.755Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri27 310.752 -8.483.641 3.104.509 -1.762.453Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.210.855 -8.694.500 3.411.396 -2.748.655Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.521.607 210.859 -306.887 986.202SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)65.835.777 36.317.635 21.895.885 10.993.302DÖNEM KARI (ZARARI)65.835.777 36.317.635 21.895.885 10.993.302Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları65.835.777 36.317.635 21.895.885 10.993.302Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 5,93115108 3,27185920 1,97260225 0,99038800Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-684.956 948.760 -1.355.980 515.186Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 -273.815 -136.725 -91.270 -33.426Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -604.333 1.313.384 -1.647.166 693.922Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler27 193.192 -227.899 382.456 -145.310Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 193.192 -227.899 382.456 -145.310Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-684.956 948.760 -1.355.980 515.186TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)65.150.821 37.266.395 20.539.905 11.508.488Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları65.150.821 37.266.395 20.539.905 11.508.488http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795588BIST