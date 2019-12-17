***JCRAV* *AKTIF* *FNCLL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.12.2019 14:28
***JCRAV******AKTIF******FNCLL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [AKTIF, FNCLL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (2) No'lu Turkcell Varlık Finansmanı Fonu'nun VDMK ihracını derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AA (Trk)' olarak belirledi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803877
BIST
16:12111.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 277,72
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
111.051
16:125,8802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0322
|Açılış
|: 5,8760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8850
En Düşük
5,8441
16:126,5665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0478
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5709
En Düşük
6,5146
16:12279,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 1,83
|Açılış
|: 279,48
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,93
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,54
|110.841.248
|% 17,39
|
|GUSGR
|2,79
|480.950.397
|% 14,81
|
|FLAP
|4,90
|175.159.144
|% 14,49
|
|UNYEC
|5,49
|26.912.070
|% 12,96
|
|BURVA
|6,97
|5.339.719
|% 12,42
|
|ATAGY
|4,53
|8.454.797
|% -14,53
|
|TSPOR
|2,42
|198.264.765
|% -12,64
|
|NIBAS
|6,15
|799.346
|% -9,56
|
|KERVN
|0,51
|646.682
|% -7,27
|
|HUBVC
|13,82
|32.977.342
|% -7,19
|
|THYAO
|13,99
|1.033.382.964
|% -0,14
|
|GUSGR
|2,79
|480.950.397
|% 14,81
|
|TUPRS
|124,40
|440.500.666
|% 2,30
|
|ASELS
|19,54
|311.612.565
|% 0,05
|
|ISFIN
|3,35
|294.054.029
|% 1,52
|
|ALBRK
|1,34
|133.096.859
|% -0,74
|
|TSPOR
|2,42
|198.264.765
|% -12,64
|
|CEMAS
|1,60
|111.359.402
|% 5,26
|
|ODAS
|2,17
|142.412.398
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,51
|96.691.692
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7136
|7,7523
|% -0,87
|
|Frank
|5,9684
|6,0044
|% 0,67
|
|Riyal
|1,5621
|1,5699
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.479
|2,01
|
|Altın Gr.
|279
|279
|1,62
|
|Cumhuriyet
|1.850
|1.878
|10,00
|
|Tam
|1.841
|1.888
|9,07
|
|Yarım
|890
|913
|4,39
|
|Çeyrek
|446
|457
|2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,07
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,02
|
|B. Petrol
|65,61
|65,61
|0,27
|