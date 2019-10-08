***JCRAV* *AKTIF*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
08.10.2019 17:28
***JCRAV******AKTIF*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [AKTIF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (2) No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu'nun VDMK ihracını derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AAA (Trk)' olarak belirledi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791590
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