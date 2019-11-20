***JCRAV* *AYTMZ*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.11.2019 10:31
***JCRAV******AYTMZ*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin uzun ve kısa vadeli ulusal notlarını ‘BBB (Trk)' ve ‘A-3 (Trk)' seviyesinde koruyup, notlara ilişkin görünümleri ‘Durağan'
olarak belirledi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799741
BIST
11:13107.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 44,16
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
107.842
En Düşük
107.099
11:135,7069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0096
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6955
11:136,3139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3356
En Düşük
6,3078
11:13271,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 1,85
|Açılış
|: 271,55
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|MARKA
|1,05
|7.192.288
|% 14,13
|
|OYAYO
|2,20
|17.875.583
|% 11,11
|
|UZERB
|1,57
|9.272
|% 9,79
|
|OYLUM
|4,51
|5.994.808
|% 8,67
|
|AKENR
|0,80
|19.477.034
|% 8,11
|
|PINSU
|2,35
|11.121.296
|% -14,23
|
|EGCYH
|0,10
|3.037
|% -9,09
|
|BRMEN
|1,01
|2.413.214
|% -4,72
|
|ISBTR
|23.505,00
|47.010
|% -4,40
|
|YONGA
|6,52
|945
|% -4,40
|
|THYAO
|14,17
|332.734.217
|% 0,35
|
|PETKM
|3,77
|289.562.368
|% 0,80
|
|GARAN
|10,30
|112.683.819
|% 0,49
|
|AKBNK
|7,82
|103.615.907
|% 0,64
|
|VAKBN
|5,06
|102.103.512
|% 1,81
|
|PETKM
|3,77
|289.562.368
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,43
|58.097.137
|% -0,69
|
|TSKB
|1,04
|39.048.651
|% 2,97
|
|HURGZ
|1,53
|56.716.768
|% 0,66
|
|KARSN
|1,42
|47.173.977
|% 2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3531
|7,3900
|% 0,13
|
|Frank
|5,7445
|5,7791
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5183
|1,5260
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|6,17
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,76
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.781
|1.826
|-9,15
|
|Yarım
|861
|883
|-4,43
|
|Çeyrek
|432
|442
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|0,02
|
|B. Petrol
|60,62
|60,62
|-0,29
|
Seans Raporu
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11:24XU100
Endeks 107, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 2, 392.00 milyon TL de