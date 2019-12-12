***JCRAV* *BOYP*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
12.12.2019 14:57
***JCRAV******BOYP*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [BOYP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları Anonim Şirketi ve İştirakleri ‘nin derecelendirilmesine yönelik sözleşmeyi karşılıklı mutabakatla iptal etmiş ve derecelendirme sürecini durdurmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803186
BIST
18:00110.093
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 2.171,12
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
110.107
En Düşük
108.556
18:005,7713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0286
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7628
18:006,4236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0385
|Açılış
|: 6,4310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4144
18:00272,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -2,62
|Açılış
|: 272,48
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
276,33
En Düşük
272,35
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,68
|6.127.618
|% 15,00
|
|SAFKR
|1,95
|1.830.001
|% 6,56
|
|EGCEY
|0,35
|19.373
|% 6,06
|
|IZFAS
|1,96
|844.149
|% 4,81
|
|HUBVC
|14,19
|3.490.013
|% 4,34
|
|FORMT
|3,74
|189.240
|% -15,00
|
|SMART
|6,41
|5.345.517
|% -8,30
|
|CEOEM
|8,09
|13.078.737
|% -7,96
|
|TMPOL
|5,06
|10.425.432
|% -6,47
|
|RTALB
|2,26
|12.075.329
|% -4,64
|
|THYAO
|14,04
|1.746.466.949
|% 3,31
|
|ASELS
|19,54
|669.298.040
|% 2,14
|
|PETKM
|3,62
|585.349.955
|% 0,84
|
|GARAN
|10,55
|554.975.333
|% 2,13
|
|EKGYO
|1,51
|373.330.807
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,51
|373.330.807
|% 2,03
|
|YGYO
|0,54
|95.136.181
|% 0,00
|
|PETKM
|3,62
|585.349.955
|% 0,84
|
|YYAPI
|0,54
|73.455.968
|% 1,89
|
|THYAO
|14,04
|1.746.466.949
|% 3,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5624
|7,6003
|% -0,97
|
|Frank
|5,8344
|5,8696
|% -0,76
|
|Riyal
|1,5335
|1,5412
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|-3,51
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|8,78
|
|Yarım
|878
|901
|4,24
|
|Çeyrek
|441
|451
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|64,70
|64,70
|0,98
|