***JCRAV* *CIMSA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.11.2019 11:33
***JCRAV******CIMSA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CIMSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.'nin konsolide finansal yapısı ile Mevcut ve Planlanan Tahvil İhraçlarının derecelendirilmesi sürecinde, Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘A+ (Trk)' seviyesinde teyit etti, Uluslararası Yabancı Para Notunu ise ‘BBB-' seviyesinde belirledi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800268
BIST
14:22105.992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -596,57
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
105.892
14:225,7483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0346
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7516
En Düşük
5,7003
14:226,3334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0337
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3363
En Düşük
6,2911
14:22269,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,81
|Açılış
|: 269,44
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.455.559
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|52.626.121
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.467.847
|% 14,71
|
|OZBAL
|1,72
|7.793.925
|% 14,67
|
|MRSHL
|44,90
|34.192.990
|% 13,04
|
|EGCYH
|0,10
|71.347
|% -9,09
|
|IEYHO
|0,39
|35.335.122
|% -7,14
|
|OYLUM
|4,31
|4.843.016
|% -5,69
|
|AKENR
|0,90
|20.312.399
|% -5,26
|
|RYGYO
|2,38
|2.290.277
|% -5,18
|
|THYAO
|13,59
|1.421.607.439
|% -0,37
|
|GARAN
|9,98
|361.252.748
|% -1,38
|
|KRDMD
|2,40
|352.702.441
|% 1,27
|
|PETKM
|3,70
|273.398.130
|% -0,27
|
|ASELS
|19,10
|248.188.537
|% -0,83
|
|KRDMD
|2,40
|352.702.441
|% 1,27
|
|THYAO
|13,59
|1.421.607.439
|% -0,37
|
|IEYHO
|0,39
|35.335.122
|% -7,14
|
|PETKM
|3,70
|273.398.130
|% -0,27
|
|EKGYO
|1,46
|90.611.076
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3777
|7,4147
|% 0,89
|
|Frank
|5,7361
|5,7706
|% 0,53
|
|Riyal
|1,5275
|1,5352
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-3,92
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,76
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,38
|
|Yarım
|860
|882
|0,18
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,09
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,36
|62,36
|-0,01
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, EREGL, KRDMD
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -580, 22 kaybederek (% -0.57 ) 101, 726
-
14:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, OZBAL, MEMSA, VAKFN, MTRYO, TKURU, LINK
-
14:33
TKURU, TUCLK, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:33
EGCYH, OYLUM, IEYHO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında