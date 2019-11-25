***JCRAV* *CIMSA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******CIMSA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [CIMSA]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.'nin konsolide finansal yapısı ile Mevcut ve Planlanan Tahvil İhraçlarının derecelendirilmesi sürecinde, Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘A+ (Trk)' seviyesinde teyit etti, Uluslararası Yabancı Para Notunu ise ‘BBB-' seviyesinde belirledi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800268BIST