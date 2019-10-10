***JCRAV* *CLKEN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.10.2019 15:31
***JCRAV******CLKEN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
periyodik gözden geçirme sürecinde, Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin konsolide edilmiş yapısını ve Planlanan Tahvil İhraçlarını yatırım yapılabilir kategorisinde eğerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A (Trk)' olarak teyit etti, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nun görünümünü ise ‘Pozitif' olarak yukarı yönlü revize etti.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792155
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