***JCRAV* *CLKEN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******CLKEN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [CLKEN]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,periyodik gözden geçirme sürecinde, Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin konsolide edilmiş yapısını ve Planlanan Tahvil İhraçlarını yatırım yapılabilir kategorisinde eğerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A (Trk)' olarak teyit etti, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nun görünümünü ise ‘Pozitif' olarak yukarı yönlü revize etti.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792155BIST